Omicidio 18enne a Casoria, per la Dda sproporzione tra violenza del raid e vittime

Diciotto anni, incensurato, era in compagnia di tre amici Antimo Giarnieri, quando un commando nella serata di ieri in una traversa di via Castagna a Casoria, ha fatto fuoco uccidendolo. Un omicidio efferato sul quale sta indagando la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che al momento – sottolineano fonti investigative – nota una evidente sproporzione tra la violenza del raid (sono stati esplosi almeno sette colpi) e le persone prese di mira.

La giovane vittima, ferita da quattro dei sette colpi calibro 7.65 sparati, è stato inutilmente trasportato d'urgenza al San Giovanni Bosco. Anche un suo amico è rimasto ferito ed è arrivato poco dopo nello stesso ospedale. Non ancora 17enne, questi si trova in condizioni definite "non gravi" dai medici. La speranza degli inquirenti è che possa fornire dettagli importanti per lo svolgersi delle indagini.

La dinamica, secondo gli investigatori, ha tutte le caratteristiche dell'agguato di stampo camorristico.

Giarnieri risiedeva ad Aversa e frequentava l'ITC San Giuseppe Moscati a Sant'Antimo.