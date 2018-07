Trentasei anni dall'omicidio Ammaturo. Fiori e un premio per ricordarlo

Trentasei anni fa morivano il vicequestore Antonio Ammaturo e l'agente scelto Pasquale Paola. Era il 15 luglio e i due furono sorpresi da un agguato terroristico in piazza Nicola Amore dove, ieri pomeriggio, lunedì 16, il Comune di Napoli ha depositato alcue corone di fiori.

E' stato solo il primo passo della celebrazione della memoria di Ammaturo, proseguita in serata al Maschio Angioino con il premio che porta il suo nome, giunto alla nona edizione. Premiate donne e uomini della polizia che si sono distinti nella loro attività lavorativa. Fra gli altri, riconoscimenti per i poliziotti dei commissariati di Scampia e di Sorrento per le indagini sull’omicidio di una guardia giurata e sulla violenza sessuale ai danni di una turista britannica.