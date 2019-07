Morte Alessandra Madonna: il pg chiede 20 anni per l'ex

Ancora un colpo di scena nella vicenda giudiziaria per la morte di Alessandra Madonna, la giovane ballerina morta dopo essere stata trascinata dalla vettura dell'ex fidanzato. Il sostituto procuratore generale di Napoli, Carmine Esposito ha chiesto la condanna dell'imputato a 20 anni di carcere per omicidio volontario nel corso del processo d'appello. Giuseppe Varriale è stato condannato in primo grado a quattro anni di carcere per omicidio stradale colposo.

L'accusa di omicidio volontario

L'accusa è invece convinta che si tratti di omicidio volontario così come già sostenuto in primo grado, dove il pm invocò la condanna a 30 anni di carcere. L'avvocato di parte civile Massimo Batragliola ha anche chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale chiedendo l'acquisizione di una perizia medico-legale redatta dal professor Bollino dell'Università La Sapienza di Roma. Aveva, inoltre, richiesto anche l'acquisizione del filmato della puntata della trasmissione televisiva “Le iene” che parlava dell'omicidio. Nessuna delle due richieste è stata accolta dalla Corte che ha solo acquisito la memoria difensiva. Il prossimo 9 e 15 luglio continueranno le discussioni degli avvocati prima della sentenza.