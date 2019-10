Omicidio Alessandra Madonna, presentato ricorso in Cassazione

Il Procuratore Generale di Napoli Carmine Esposito ha depositato ieri il ricorso in Cassazione rispetto alla condanna - avvenuta a luglio - a 8 anni di reclusione inflitta a Giuseppe Varriale, colpevole secondo i giudici di omicidio preterintenzionale della ex fidanzata Alessandra Madonna, la 24enne ballerina morta nella notte tra il 7 e l'8 settembre 2017.

La condanna era arrivata in secondo grado a luglio, ribaltando la sentenza di primo grado che invece vedeva condannato Varriale per omicidio stradale con reclusione di quattro anni e otto mesi.

Il Procuratore ritiene la sentenza di secondo grado "contraddittoria e illogica" e chiede quindi l'annullamento con rinvio finalizzato alla riqualificazione del reato da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario. Ricorso presentato anche dalla difesa di Varriale, che chiede però che il reato venga riqualificato da omicidio preterintenzionale a omicidio stradale (come fu deciso in primo grado).

Come scritto nelle motivazioni del secondo grado, depositate a settembre, secondo i giudici Varriale sapeva che la 24enne si era aggrappata alla sua auto, e "non poteva non sapere che accelerando avrebbe potuto mettere a rischio l'incolumità della ragazza".