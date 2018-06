Funerali di Agostino Di Fiore: ucciso a Coroglio dopo un litigio in discoteca

Funerali a Secondigliano di Agostino Di Fiore, il 28enne ucciso all'esterno di una discoteca a Coroglio. Una sessantina le persone presenti, complice anche il maltempo che si è abbattuto dalla mattinata su Napoli.

Gli agenti della Squadra mobile hanno fermato anche un minorenne per il delitto, un giovanissimo del Pallonetto a Santa Lucia, che tra non molto compirà 18 anni. Secondo gli investigatori, è legato da legami di parentela con personaggi di spicco della criminalità organizzata nel quartiere. È stato fermato con la stessa accusa del 19enne del suo stesso quartiere: omicidio volontario.

"Resterai sempre nel mio cuore. Hai lasciato un vuoto dentro di me". Così la fidanzata di Agostino, 28enne ucciso all'alba di lunedì 11 giugno, ha ricordato nei giorni scorsi il suo amore, che ormai non c'è più.

MUNICIPALITA'

Il presidente della X Municipalità di Bagnoli-Fuorigrotta, Diego Civitillo, ha diffuso una nota a proposito del 28enne ucciso a colpi d'arma da fuoco.

“I casi di infiltrazione camorristica nel business dell'intrattenimento – spiega il presidente della Municipalità – sono stati oggetto di indagini approfondite da parte dell'autorità giudiziaria, dei cui risultati ed effetti siamo stati informati mezzo stampa nelle settimane scorse. Il dato paradossalmente più preoccupante è però il 'modello di divertimento' che la criminalità sta tentando di imporre alla movida, un modello basato sulla 'visibilità' a suon di tavoli e bottiglie da migliaia di euro”.

“Questo è il nuovo sistema comunicativo utilizzato dalle nuove leve della criminalità volto all'esaltazione di potere. Limitare infatti il fenomeno e quindi l'agguato di ieri (lunedì scorso, ndR) esclusivamente alla 'movida' risulterebbe inutile e limitativo. Dobbiamo però – prosegue Civitillo – ulteriormente sottolineare, come già fatto anche nelle sedi preposte (Prefettura e Conferenze di Servizi), che le dinamiche della movida del litorale Bagnoli Coroglio non sono in alcun modo sostenibili non solo dalla comunità residente, ma anche da clienti ed operatori che sono soggetti ad un rischio inaccettabile”.

“È fondamentale che gli esercenti e le istituzioni tutte, a partire dal Prefetto e dal Questore, lavorino per rendere il divertimento un ché di sicuro per residenti, clienti ed operatori. Ad oggi continuiamo a pensare che non esistano queste condizioni e che, mantenendo lo status quo, l'escalation non sia destinata a diminuire. In assenza del rispetto delle leggi, del vivere civile, della sicurezza pubblica e privata riteniamo che non possa esserci divertimento. Richiediamo pertanto un intervento immediato da parte di tutti gli organi responsabili al fine di tutelare la legalità e la sicurezza”.

