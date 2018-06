Omicidio a Coroglio: fermato anche un minorenne

Continuano le indagini per l'omicidio di Agostino Di Fiore, il 28enne ucciso all'esterno di una discoteca a Coroglio. Gli agenti della Squadra mobile hanno fermato anche un minorenne per il delitto. Si tratta di un giovanissimo, sempre del Pallonetto a Santa Lucia, che tra non molto compirà 18 anni. Secondo gli investigatori, è legato da legami di parentela con personaggi di spicco della criminalità organizzata nel quartiere.

È stato fermato con la stessa accusa del 19enne del suo stesso quartiere: omicidio volontario. Anche lui verrà ascoltato dal sostituto procuratore. Nella notte è toccato all'altro arrestato. Poi il magistrato deciderà se chiedere la convalida del fermo e quale accusa formalizzare. Il giovane che ha sparato è stato identificato poco dopo il delitto mentre si allontanava ancora con la pistola in pugno. Tra poche ore comparirà anche dinanzi al Gip.