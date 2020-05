Agguato ad Acerra, ucciso un uomo a colpi d'arma da fuoco

Pasquale Tortora è stato ucciso in un agguato avvenuto via Gennaro Calzolaio ad Acerra. La vittima, quarantenne, è il fratello del boss Domenico Tortora. Il raid si è verificato intorno alle ore 14.00 a poca distanza dall'abitazione della vittima.

Indagini in corso per risalire all'identità dei killer che hanno fatto subito perdere le proprie tracce dopo l'omicidio. Isolata l'area per consentire ai militari dell'arma di effettuare tutti gli accertamenti di rito.

