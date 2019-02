Omicidio in pieno giorno ad Acerra. Un uomo di 46 anni è stato ucciso in strada con colpi di arma da fuoco in via Pietro Nenni.

La vittima è Vincenzo Mariniello, precedenti di vario tipo, anche 416 bis, ritenuto a capo dell'omonimo gruppo criminale, che opera proprio ad Acerra.

Sul posto sono giunti i Carabinieri, che indagano sul raid criminoso.