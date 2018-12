Napoli, nel 2018 meno omicidi, rapine e furti

Soltanto sei omicidi di camorra in tutto l'anno solare. E' questo il dato più lampante che emerge dal report di fine anno del comando provincia di Napoli dei carabinieri. Nel 2017 erano si erano registrate 24 uccisioni per mano della criminalità organizzata. Un bilancio che vede anche la diminuzione dei reati predatori, cioé furti e rapine. Controllo del territorio e sinergia con le altre di polizie sono le armi che, secondo il comandante provinciale Ubaldo Del Monaco, hanno consentito di ridurre i reati. In aumento le stese, dato che obbliga a un maggior presidio delle aree periferiche, come quella di San Giovanni a Teduccio. In questi ultimi giorni dell'anno, occhi puntati su alimenti contraffatti e fuorchi pirotecnici illegali. Già sono stati effettuati molti sequestri, ma i militari dell'arma sono pronti a serrare i controlli nelle prossime ore.