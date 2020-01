Officine abusive scoperte dalla forestale: quattro chiusure

I carabinieri forestali della stazione di Napoli, durante un servizio disposto dal comando provinciale per contrastare reati di natura ambientale hanno denunciato quattro persone per gestione di rifiuti non autorizzata. A Caivano, in un fondo agricolo in località strada statale Sannitica, hanno scoperto quattro attività illecite: due carrozzerie, un’autofficina e un deposito con all’interno 30 autovetture la cui origine è ancora al vaglio dei carabinieri. Le attività operavano senza avere alcuna autorizzazione, tracciando e smaltendo rifiuti in modo illecito. I quattro titolari sono stati denunciati e i quattro siti sequestrati.