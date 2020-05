Scoperta officina meccanica completamente abusiva: arrestato un 42enne

I carabinieri della stazione di San Vitaliano insieme a quelli della Stazione Forestale di Marigliano hanno arrestato per furto un 42enne di Somma Vesuviana. Durante un mirato servizio i militari hanno individuato a Scisciano, un capannone all’interno del quale era stata allestita una vera e propria officina meccanica sprovvista di qualsiasi autorizzazione.

Nell’area, che si estende per 800 mq, erano stati accantonati numerosi rifiuti: pneumatici e pezzi di motore accumulati in cassoni di tre rimorchi. I carabinieri hanno anche accertato che il 42enne si era collegato abusivamente alla rete elettrica, recando un danno al gestore emergetico di circa 90 mila euro. Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.