Controlli tra le pizzerie in via Tribunali, occupazioni abusive per 700 metri quadri

Gli agenti della Polizia locale hanno controllato numerose attività commerciali e pubblici esercizi di via Tribunali partendo da Piazza Miraglia fino all’incrocio con via Duomo.

Sono state 26 le infrazioni contestate agli esercenti, tra cui numerose pizzerie della zona. per occupazione abusiva di suolo pubblico, occupazione che in alcuni casi invadeva totalmente le Piazze, i marciapiedi oppure occupava lo spazio tra i paletti para-pedonali, spazio destinato al transito in sicurezza dei pedoni creando grande disagio alla circolazione.

In Piazza Miraglia venivano sanzionati i titolari di due pizzerie ed un bar che sebbene autorizzati ad occupare suolo pubblico eccedevano rispetto al proprio titolo concessorio di 140 mq attraverso il posizionamento aggiuntivo di tavoli e sedie a servizio dei propri clienti.

In via Pasquale Placido per due ristoratori, che occupavano totalmente la strada, veniva accertata un’eccedenza dell’occupazione di 100 metri quadrati. Anche in Piazzetta Pietrasanta veniva accertata un’occupazione totalmente abusiva da parte di due attività di ristorazione di circa 105 metri quadrati ed infine in Piazza San Gaetano per i vari esercenti della zona scattava la sanzione per un’occupazione abusiva di 140 metri quadrati totali.

In Via Tribunali per le varie attività, comprese quelle presenti sotto i portici, veniva riscontrata un’occupazione abusiva di 100 metri quadrati ed in più in una pizzeria della zona si effettuava somministrazione in una sala adiacente il proprio esercizio senza alcuna autorizzazione, per cui seguirà comunicazione all’ufficio competente che emanerà ordinanza di chiusura.

Infine in Largo Gerolomini per una pizzeria veniva accertata un’occupazione di suolo totalmente abusiva di 45 metri quadrati con tavoli, sedie ed ombrelloni a servizio dell’attività. Il totale delle abusività accertate è di circa 700 metri quadrati che prevede una ulteriore sanzione da parte del Servizio COSAP.