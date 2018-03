"Appalti alla camorra sulla nostra pelle": occupata la Sma (VIDEO)

Un gruppo di manifestanti, appartenenti al Comitato 'Stop Biocidio', ha portato sacchetti di immondizia nella sede della SMA Campania, dopo aver occupato simbolicamente gli uffici. La protesta riguarda la recente inchiesta sull'illecito smaltimento dei rifiuti, in cui sono coinvolti anche politici regionali. Il 20 febbraio fa diede le sue dimissioni il presidente SMA Biagio Iacolare. Queste le ragioni dei manifestanti: "Oggi abbiamo simbolicamente portato buste di immondizia nella sede della SMA per pretendere giustizia dai responsabili politici del disastro prodotti sui nostri territori dalla gestione emergenziale del ciclo rifiuti. Precisiamo ovviamente che la nostra controparte non sono i lavoratori, allarmati dalle denunce che dal basso portiamo alla classe politica che dispone della nostra terra. Sono i responsabili politici che latitano ed evadono le nostre domande che non possono continuare a non ascoltare la voce che dal basso portano i cittadini della Campania. Non daremo pace a chi pensava di poter fare affari sulla nostra pelle".



Il Comitato annuncia una grande manifestazione in programma il 24 marzo.