Occupazione del Comune, il sindaco: "Precari casa sono nostri ospiti"

Secondo giorno di occupazione di Palazzo San Giacomo per trenta persone che chiedono il diritto alla casa. si tratta degli inquilini abusivi dell'edificio di piazza Miraglia, al centro di Napoli, di proprietà di una confraternita religiosa. Gli occupanti hanno preso possesso alcune stanze del primo piano.

Per il sindaco Luigi de Magistris non si tratta di occupanti, ma di ospiti: "Li abbiamo accolti, diamo loro cibo e acqua e speriamo di portare avanti insieme questa battaglia sul diritto alla casa. Il Comune non ha potere su piazza Miraglia, ma si impegna non solo ad aprire un colloquio con la Curia, ma anche a acercare soluzioni per dare rifugio a queste famiglie".