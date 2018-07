Occupato Palazzo San Giacomo: "Non possiamo stare senza casa"

Il blitz è avvenuto stamattina presto. Numerosi rappresentanti del movimento per il diritto alla casa "Magnammece 'o pesone" si sono stamane introdotti a Palazzo San Giacomo, occupando gli uffici dell'assessorato al Patrimonio situato al primo piano, che affaccia su piazza Municipio.

Lo striscione dei manifestanti recita "I bambini non possono aspettare, senza tetto non si può stare", ed in effetti sono numerosi i bambini che stanno prendendo parte alla manifestazione, questi fatti entrare successivamente, dall'ingresso laterale di via Imbriani poco dopo le 8.

Al momento a manifestare a Palazzo San Giacomo sono circa una trentina di persone in tutto, provenienti principalmente dall'ex convento occupato di piazza Miraglia sul quale pende la scure dello sgombero.

Ammettono che con "il sindaco non è mai mancato il dialogo", ma la richiesta a questo punto è di soluzioni concrete. Il consiglio comunale, stamane, discuterà sul patrimonio cittadino.