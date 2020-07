Obbligo di mascherina in piazzetta a Capri: l'ordinanza

L'afflusso estivo nel luogo simbolo di Capri ha costretto il sindaco Marino Lembo a disporre un'ordinanza che farà discutere. Il primo cittadino ha deciso di imporre l'uso della mascherina anche all'aperto nella storica piazzetta. Il provvedimento è stato reso necessario dal numero di presenze delle scorse settimane e che viene dato in aumento nelle prossime. Troppo alto il rischio di contagio da Coronavirus sull'isola per non costringere i turisti a indossare il dispositivo di protezione. Nonostante si tratti di un obbligo temporaneo, si riferisce alle ore in cui la movida imperversa sull'isola.

Gli orari

L'obbligo infatti va dalle 19 alle 21 e dalle 23 alle 3 del mattino. Orari di aperitivo, cena e poi di notte quando la piazzetta diventa il ritrovo abituale di tutti i vacanzieri sull'isola. "Chiediamo alla gente un piccolo sacrificio e sono sicuro che tutti comprenderanno, anche i turisti, per i quali stiamo anche immaginando una mascherina che veicoli il brand della nostra bellissima isola. Se ho condiviso questa mia idea con il governatore De Luca? No, ma credo che lui condivida l'esigenza di una maggiore cautela" ha dichiarato il sindaco.