Arresti per droga: torna in manette ''O Micione'

E' stato nuovamente arrestato "'O Micione", 36enne di Ottaviano finito in manette solo cinque giorni fa per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con lui era stato arrestato un 42enne di San Giuseppe Vesuviano, ancora ai domiciliari. "O Micione" invece era stato allontanato dalla regione, ma ha invece continuato a fare affari legati allo spaccio in zona vesuviana. I carabinieri sono arrivati a lui dopo aver chiesto informazioni a due consumatori trovati in possesso di droga. Il 36enne è stato condannato per direttissima al divieto di dimora.