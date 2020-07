Lavori al Corso Vittorio Emanuele, al via il nuovo senso unico alternato

Proseguono i lavori sul Corso Vittorio Emanuele e il cantiere avanza. Per questo il Comune di Napoli ha deciso di disporre una nuova viabilità nel tratto compreso tra l'Hotel San Francesco al Monte e la Chiesa di Santa Lucia Vergine al Monte. In particolare sarà istituito il senso unico alternato regolato da semafori mobili. Sarà inoltre disposto il divieto di sosta e di fermata ambo i lati; con sospensione della sosta a pagamento senza custodia e sospensione delle fermate ANM altezza Hotel San Francesco al Monte in entrambe le direzioni.

Il dispositivo sarà attivo da lunedì 6 luglio 2020 a venerdì 7 agosto 2020.