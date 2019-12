Regione Campania, nuovo concorso per 641 posti a tempo indeterminato

Parte il nuovo concorso bandito dalla Regione Campania per 641 posti a tempo indeterminato per il potenziamento dei Centri per l'Impiego. Si tratta di un nuovo concorso annunciato dal Presidente Vincenzo De Luca nell'ambito del "Piano del Lavoro" già partito con il concorso attualmente in fase avanzata di svolgimento per circa tremila posti nelle amministrazioni pubbliche della regione.

Sulla Gazzetta Ufficiale, sezione Concorsi ed Esami, sono stati pubblicati i bandi di concorso per il reclutamento di personale di categoria C e D.