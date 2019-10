"Ecco i nuovi treni": il sindaco presenta i nuovi vagoni per la metro. "Operativi dopo l'estate 2020"

“Ecco a voi in esclusiva assoluta i nuovi treni della metropolitana di Napoli in arrivo il prossimo febbraio per le prove definitive. L’obiettivo è quello di poterli rendere operativi subito dopo l’estate. Sono previste 19 vetture all’avanguardia che porteranno la frequenza di attesa a 5 minuti, con una capacità di 1200 persone rispetto alle 800 di oggi. I treni, composti da sette vagoni comunicanti, sono stati costruiti in Spagna dalla CAF, un’azienda leader a livello mondiale, e possiedono: aria condizionata, wifi, postazioni per disabili, telecamere di videosorveglianza e soprattutto un alto livello di insonorizzazione". L'annuncio è del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, recatosi a San Sebastian, in Spagna, per verificare da vicino lo stato di lavorazione dei nuovi treni commissionati dal Comune di Napoli.

L'accordo - sottoscritto ad agosto - prevede la fornitura di ulteriori sette treni per la linea 1 della metropolitana. I treni sono in costruzione negli stabilimenti della società spagnola CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). Diventano così 19 i nuovi treni di ultima generazione che la CAF dovrà produrre per la metropolitana di Napoli. Quest’ultima ulteriore fornitura è finanziata dal prestito contratto sottoscritto a fine 2017 con la Banca Europea per gli Investimenti per 61.100.000 euro,