Arriva il primo vagone dei nuovi treni della metropolitana: "Presto le prove"

E' arrivato a Napoli il primo nuovo treno di metro Linea 1 che arricchirà la flotta dei treni Anm. I primi nuovi treni dovrebbero entrare in funzione nell'autunno del 2020. "Saremo secondi solo al Giappone”, aveva spiegato il sindaco Luigi de Magistris a proposito della situazione mezzi pubblici su ferro tra il 2020 e il 2021. Di seguito il post per celebrare l'arrivo del primo vagone.

"Intanto una buona notizia in questo momento molto difficile per tutti noi. Pur impegnati giorno e notte per l’emergenza Coronavirus continuiamo a lavorare su tutti i fronti. Ieri sera ho accolto nel Porto di Napoli il primo dei 19 treni nuovi della metropolitana. I convogli sono costituiti da 6 vagoni, sono lunghi 108,460 metri e hanno una capacità di 1200 passeggeri.

Rispettano i più elevati standard di sicurezza tecnologica, di comfort, con particolare attenzione alle esigenze degli utenti a mobilità ridotta. Tra qualche giorno inizieranno le prove sui nostri binari".