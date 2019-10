De Magistris: "Entusiasta per i nuovi treni della metro, sarà una rivoluzione"

Intervenuto alle celebrazioni per il 180esimo anniversario della prima linea ferroviaria Napoli-Portici, il sindaco de Magistris ha commentato la visita allo stabilimento spagnolo in cui si producono i 19 nuovi treni che serviranno l'utenza della linea 1 della metropolitana partenopea. "E' stata una visita molto importante. Il primo arriverà a febbraio, l'obiettivo è di far partire dopo l'estate con i nuovi treni e i passeggeri. Sono entusiasta, sarà una storica rivoluzione della mobilità della nostra città. I vertici dell'azienda sono motivatissimi nel realizzare i treni per la città di Napoli", ha detto de Magistris.