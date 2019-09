Metro Linea 1, il primo dei 19 nuovi treni sarà consegnato all'inizio del 2020

L'attesa dei nuovi treni della Linea 1 della Metropolitana di Napoli sta giungendo al termine. Comune di Napoli e Anm sono in continuo contatto con la Caf (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) di Bilbao che nel suo stabilimento sta costruendo i 19 nuovi treni ordinati dal Comune per rivoluzionare la Linea 1.

Il primo treno sarà consegnato all'inizio del 2020 e verrà subito messo sui binari per il collaudo e il rodaggio, per entrare al più presto in servizio.

"E' in dirittura d'arrivo - sottolinea l'assessore ai trasporti del Comune di Napoli Mario Calabrese - la costruzione dei nuovi treni della linea 1 della metropolitana di Napoli. In tutto saranno 19, per una spesa complessiva di circa 190 milioni di euro. Ma non ci accontenteremo ed entro la fine del 2020 verranno richieste al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse per ulteriori 5 treni, in modo da arrivare alla cifra complessiva di 24 nuovi treni. Ricordo che, incredibilmente, l’ultimo treno acquistato dall'amministrazione comunale risale agli inizi degli anni 90 e l'ultima consegna ad oltre 14 anni fa. Ora con i nuovi treni potranno garantirsi elevati standard di servizio e un’offerta di trasporto in linea con le aspettative dei cittadini. Questa amministrazione sta lavorando per rendere la metropolitana di Napoli non solo bella ma anche funzionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilita sostenibile che vedono il trasporto pubblico sul ferro il cardine del modo di muoversi in città".

Le nuove vetture saranno dotate di impianto di condizionamento e sistemi per la riduzione del rumore, e trasporteranno contemporaneamente fino a quattro carrozzelle per diversamente abili e circa 1.200 persone, di cui 130 sedute. I 19 treni sono in avanzata fase di costruzione e quindi dopo la consegna del primo treno Napoli riceverà un treno al mese in media, in modo da allargare rapidamente il parco dei mezzi su rotaia.

"Stiamo costruendo la nuova Anm - spiega Nicola Pascale, amministratore Unico del principale gestore di mobilità urbana a Napoli - la Anm del 2020, che partirà proprio dai nuovi treni. Sappiamo che l'attesa dei treni della Linea 1 è troppo lunga e ci siamo impegnati proprio per migliorare: con la nuova flotta avremo in pochi mesi una frequenza di treni ogni sette minuti e avremo vetture nuove, più moderne, che avranno quindi meno problemi tecnici dei treni attuali, che hanno quasi 30 anni".