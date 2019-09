Ecco i nuovi treni della CircumVesuviana: arriveranno nel 2021

"Ieri pomeriggio presso gli uffici di EAV la Commissione giudicatrice della gara per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura e manutenzione dei nuovi veicoli ferroviari per le linee vesuviana (40 al massimo) per un valore complessivo pari a circa 314 milioni di euro, ha concluso le attività di valutazione con l’apertura in seduta pubblica delle offerte economiche. Al termine della seduta la Commissione ha proposto l’aggiudicazione a favore della società Hitachi Rail SpA che ha offerto il maggior ribasso percentuale sull’importo a base di gara della fornitura dei treni e pari al 18,57%. Tale economia di spesa permetterà di incrementare la quantità minima garantita di veicoli prevista con gli atti applicativi. La consegna del primo treno è prevista entro 24 mesi dalla firma del contratto". Lo scrive il presidente dell'Eav Umberto De Gregorio.

Già in mattinata, nel dare l'annuncio via radio, De Gregorio aveva specificato che la ratifica del contratto è prevista da qui a un mese, dunque entro fine ottobre. Da quel momento il primo treno dovrebbe arrivare entro settembre 2021. Eav procederà inoltre, entro il 2020, a 300 assunzioni che completano il programma di ampliamento organico varato nel 2018.