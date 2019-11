Italo, arriva l'orario invernale: da Napoli più collegamenti verso Milano e Torino

Grazie ai nuovi orari invernali i viaggi giornalieri offerti dai treni Italo arrivano a 116. Sono infatti 18 i nuovi servizi giornalieri che l'azienda introdurrà dal cambio invernale, in programma il 15 dicembre.

La Stazione Centrale di Napoli, in particolare, avrà 6 nuovi collegamenti No Stop con Milano (partenze da Milano alle 9.15, 12.15, 14.15, partenze da Napoli alle 11.35, 14.35 e 18.35). In totale quindi i collegamenti fra Napoli e Milano saranno 44 ogni giorno, 8 di questi arriveranno fino a Salerno.

Aumentano anche i collegamenti con Torino: saranno ben 10 i nuovi viaggi programmati (a partire dalle 5.20, lungo l'intero arco della giornata).