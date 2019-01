Da oggi l'intera flotta di nuovi autobus Citymood è in servizio su tutto il territorio cittadino. Si tratta di 56 vetture acquistate dal Comune di Napoli e immesse gradualmente in circolazione. Oggi entrano in funzione gli ultimi 7 bus che andranno a rimpolpare le linee C12, 130, 140, 150, 154,180, 196, Alibus.

