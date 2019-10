Regione Campania, assegnati 153 autobus nuovi alla provincia di Napoli

L'Acamir (Agenzia campana mobilità infrastrutture e reti) ha assegnato 507 autobus alle aziende, pubbliche e private, esercenti servizi minimi di trasporto pubblico locale sul territorio della Campania, nell'ambito del Piano di investimenti per l'acquisto di materiale rotabile su gomma affidato all'agenzia dalla Regione Campania. Gli autobus saranno prodotti in 15 diverse tipologie (per lunghezza, numero di posti, alimentazione) e dotati di comfort e dotazioni tecnologiche.

Di questi 507, 153 saranno assegnati alla Città Metropolitana di Napoli, e in particolare 65 al solo Comune di Napoli. E' in corso la gara di affidamento alle diverse aziende locali.