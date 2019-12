Anm, il Tar revoca il provvedimento. Possono entrare in servizio gli autisti

Con un colpo di spugna il Tribunale Amministrativo ha revocato il blocco delle 120 assunzioni previste da Anm, ribaltando nuovamente la situazione. Ieri il Tar aveva deciso di congelare le assunzioni di autisti interinali (contratto per un anno) previste dall'Azienda Napoletana Mobilità perché uno dei candidati nel concorso aveva presentato ricorso. Nelle more, il Tribunale aveva deciso di mettere in ghiacciaia le assunzioni, scatenando la delusione di azienda e sindacati.

I nuovi innesti consentiranno, infatti, ad Anm di far uscire circa 30 autobus in più al giorno, contribuendo a migliorare in maniera considerevole il servizio su gomma in città. Senza questi 120 autisti, invece, si sarebbe accentuata la crisi perché molti dipendenti - secondo quanto riportano fonti interne ai sindacati - avrebbero richiesto le ferie nel periodo natalizio proprio basandosi sulle nuove assunzioni. Se il Tar avesse confermato lo stop, alcuni dipendenti sarebbero - molto probabilmente - stati richiamati in servizio dall'azienda.

Una situazione che, per fortuna, non si è verificata. I nuovi autisti dovrebbero entrare in servizio già nella prossima settimana. Il servizio pubblico napoletano, e in particolare quello su gomma, potrebbe finalmente non soffrire dell'atavica carenza di personale nel periodo natalizio.