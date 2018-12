De Magistris: "Via al bike sharing e da gennaio nuove ztl"

"Come Città Metropolitana abbiamo finanziato le piste ciclabili, che si devono realizzare. A Napoli abbiamo già una trentina di chilometri di pista ciclabile e si pensi che prima in città non si poteva neanche comprare una bicicletta per utilizzarla per la mobilità. Adesso siamo partiti anche con il bike-sharing che, credo, avrà un suo successo". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenendo alla prima conferenza nazionale per lo sviluppo sostenibile, CReIAMO Pa, in corso al Maschio Angioino.

Durante il convegno, il primo cittadino ha annunciato che l'amministrazione comunale è al lavoro per "rinforzare la Ztl. In questi giorni partiamo in via Tribunali e, dopo le festività natalizie, ai Quartieri Spagnoli e la Sanità. La cosa più bella è che tutto questo lo vuole il popolo: non è solo una visione politica della nostra amministrazione ma c'è un cambio di mentalità nella gente". Infine "si sta completando un bando che, solo nella città di Napoli, arriva a quasi 10 milioni di euro per la ripiantumazione della città. E a questi fondi ne aggiungeremo anche altri".