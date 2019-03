Secondigliano e Di Vittorio, ecco come saranno le prossime stazioni della metro (VIDEO)

Completamento della tratta Piscinola/Scampia-Capodichino: stazioni di Secondigliano e Di Vittorio. Tra le opere previste e per le quali i cantieri avanzano in maniera celere nella Stazione di Secondigliano verrà costruito un parcheggio interrato per circa 100 auto mentre la Stazione Di Vittorio vedrà un collegamento diretto nell’area aeroportuale di Capodichino.

Nel video - pubblicato dalla Regione Campania - rendering delle due nuove stazioni.