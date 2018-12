Dopo 15 anni arriva la nuova stazione metro di Scampia: polemica Comune-Regione

Era nei piani del 2003 e ci sono voluti 15 anni per vedere ultimata la stazione metro di Scampia. Stamattina è stata inaugurata in via Zuccarini quella che sarà il terminale della Linea 1 (fermata Piscinola-Scampia) e da interscambio con la linea Aversa-Piscinola della Metro Nord-Est. I lavori sono partiti nel 2006, per essere sospesi e abbandonati nel 2011. Riqualificato anche l'esterno, con una nuova rotonda e le opere di artisti, tra cui Jorit.

E' giallo sull'inaugurazione. Alla web tv del Comune di Napoli, l'assessore ai Trasporti di Palazzo San Giacomo Mario Calabrese accusa la Regione Campania: "Prima hanno fissato a mezzogiorno la presentazione, poi hanno inaugurato un'ora prima senza alcun rispetto istituzionale. Forse non volevano incontrarci".