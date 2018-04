Vertenza Auchan, Camusso (Cgil): "Dall'azienda comportamento poco limpido"

"Siamo di fronte a un comportamento insopportabile di Auchan nei confronti dei lavoratori. Non è stato rispettato nessun protocollo". Queste le parole sulla vertenza dell'Auchan di via Argine del segretario generale della Cgil Susanna Camusso, a Napoli per l'inaugurazione della nuova sede del sindacato, in via Toledo.

"Questo non significa che chiuderemo gli uffici in zona stazione - spiega il segretario - il nostro impegno continua soprattutto in zone periferche, come Scampia, perché il dialogo con i lavoratori è sinonimo di legalità"