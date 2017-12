Incidente sul lavoro, netturbino scivola e batte la testa: è in prognosi riservata

Un addetto al ritiro di carta e cartone è finito in ospedale all'alba di oggi, mentre svolgeva il suo lavoro. Il 21enne, secondo quanto riportato da il Mattino, è originario di Massa di Somma ma residente da anni a Napoli. L'uomo stava effettuando il turno in via Nuova Poggioreale, su una pedana elevatrice, quando è scivolato, battendo la testa al suolo.

Il collega con il quale stava lavorando ha allertato subito il 118 e la vittima è stata prelevata dall’ambulanza e trasportata al Loreto Mare dove è attualmente ricoverato con una prognosi riservata.