Coronavirus, i migranti portano la spesa a persone in quarantena

Hanno deciso di aiutare chi è in difficoltà in questo momento per dire grazie al Paese che li sta ospitando. Si tratta dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati che sono affidati alla Less cooperativa socilae con la quale stanno dando vita a un servizio fondamentale durante l'emergenza Coronavirus. La coop ha infatti attivato un numero verde per andare in soccorso delle persone che sono in quarantena o che non possono lasciare la loro abitazione perché anziani o disabili. A loro vengono offerti servizi a domicilio come l'acquisto di alimenti o farmaci, oppure l'assistenza psicologica. Dall'altra parte del telefono ci sono i volontari della cooperativa, gli operatori, i migranti del progetto Siproimi/Iara, gestito da Less per il Comune di Napoli, insieme a personale qualificato come psicologi, assistenti e operatori sociali.

Il numero verde

Il numero verde da contattare è 800-119-477 e il servizio è attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18. Questi nel dettaglio i servizi offerti che si riferiscono ad anziani, persone non autosufficienti, persone in quarantena e migranti: assistenza psicologica; consegna a domicilio di farmaci, consegna a domicilio di prodotti alimentari, disbrigo di servizi postali; per i cittadini stranieri orientamento ai servizi pubblici, assistenza legale e mediazione linguistica. “Abbiamo attivato il numero verde per dare un contributo concreto alla comunità in questo periodo molto complicato e difficile. Soprattutto per chi è solo ed in maggiore difficoltà il nostro servizio potrà fungere da supporto. Grazie ai tanti volontari e agli operatori sociali che si sono messi a disposizione per erogare i servizi sia a domicilio che telefonici” commenta Daniela Fiore presidente della Less.

“Sarebbe molto importante avere un supporto da parte dei supermercati e delle aziende produttrici di generi alimentari, mai come ora il bisogno della parte più fragile della società è il bisogno più forte - ha aggiunto la presidente -. Abbiamo attivato una raccolta fondi per rispondere alle numerose richieste di generi alimentari che sono pervenute già in questi primi giorni di attivazione del numero verde. Sperando di riuscire tutti insieme a dare un piccolo contributo e ad alleviare quei disagi, così diversificati e profondi che persistono nella nostra città”.

Per donare il proprio contributo le coordinate bancarie sono IT30Z0335901600100000047404 - BANCA PROSSIMA - INTESTATO A LESS COOPERATIVA SOCIALE ARL ETS

