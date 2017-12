Immigrati nelle città, Censis: “A Napoli più residenti stranieri, italiani in calo”

Nel 51mo rapporto Censis sul Paese, un particolare capitolo è dedicato a presenza e situazione abitativa degli immigrati nelle grandi città e province. Innanzitutto, Napoli è nelle prime sei province per presenza straniera, dopo Roma, Milano Torino, Brescia e Firenze: un gruppo di città che da sole ospitano circa un terzo del totale.

La situazione della città partenopea è un caso unico in Italia. Come riportato dai dati Censis, a Napoli i residenti italiani sono diminuiti dell'1,6%, con gli stranieri aumentati invece del 77%. Particolarità napoletana (insieme a Genova) è anche il fatto che la presenza straniera registra un'incidenza maggiore nell'hinterland che in città.

Capitolo mercato immobiliare. Quello appannaggio degli stranieri è ancora molto povero: inizialmente stanze, poi case di dimensioni molto piccole – sempre in affitto – dal prezzo abbordabile.