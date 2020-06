Coronavirus, il numero dei positivi a Napoli scende a 60: il bollettino

Scende a 60 il numero delle persone attualmente positive al Covid nella città di Napoli. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero diffuso dal Comune, sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro aggiornati alle ore 11,00 di domenica 14 giugno.

Nessun nuovo caso è stato registrato nelle ultime 24 ore nel capoluogo campano, mentre i guariti sono 5 in più rispetto al precedente bollettino.

Resta invariato il numero dei deceduti dall'inizio della pandemia (136), così come quello dei ricoverati in ospedale, attualmente 11, di cui uno in terapia intensiva.

Cala ancora anche il dato relativo alle persone attualmente in isolamento domiciliare (49).

L'ultimo bollettino a livello regionale

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella giornata di sabato 13 giugno sono stati esaminati complessivamente 5.624 tamponi, di cui 1 risultato positivo.

Questo il quadro di sintesi:

- Positivi del 13 giugno: 1

- Tamponi 13 giugno: 5.624

- Totale complessivo positivi Campania dall'inizio della pandemia: 4.609

- Totale complessivo tamponi effettuati in Campania: 240.290.