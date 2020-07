Coronavirus, due nuovi casi di positività a Napoli: cresce il numero dei ricoverati

Sono due i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nella città di Napoli negli ultimi giorni. E' questa la principale differenza che emerge nel bollettino odierno, diffuso dal Comune sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro, rispetto al resoconto di venerdì 17 luglio.

Le persone attualmente positive al Covid-19 in città sono, dunque, 18 (1027 in totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria).

Non si registrano fortunatamente nuovi decessi, il cui computo totale nel capoluogo campano resta fermo a 143 dall'inizio della pandemia.

Tre sono anche i nuovi guariti (ora 866 in totale). Sale da 3 a 6, invece, il numero dei ricoverati in ospedale, mentre scende da 16 a 12 quello delle persone in isolamento domiciliare.

Il prossimo bollettino cittadino sui numeri del Coronavirus in città, sarà diffuso venerdì 24 luglio.