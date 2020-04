Coronavirus, i dati a Napoli: 18 positivi in più in città nelle ultime 24 ore

Sale a 741 (18 in più rispetto a ieri) il numero totale dei positivi al Coronavirus nella città di Napoli. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero diffuso dal Comune sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro aggiornati alle ore 12,00 di venerdì 10 aprile.

Resta invariato il numero dei decessi (39), mentre cala di una unità il numero dei ricoverati in ospedale, 162, di cui 11 in terapia intensiva.

513 sono le persone in isolamento domiciliare, 122 gli asintomatici. 91 i guariti clinicamente, 27 risultati negativi a due test consecutivi, ben 9 in più rispetto al 9 aprile.

Istituito tavolo tecnico per studio dati epidemiologici in città

La Giunta Comunale di Napoli, su proposta del Sindaco de Magistris e dell’Assessore Francesca Menna, ha approvato una importante delibera che disegna l’indirizzo che l’Amministrazione sta utilizzando in questo periodo emergenziale dovuto al COVID 19.

Con questa delibera è stata prevista l’istituzione di un tavolo specifico per lo studio dei dati epidemiologici della città di Napoli, la cui mappatura per territori di municipalità e di quartiere potrà orientare la cosiddetta fase 2 dell'emergenza sanitaria.

“Questa iniziativa - afferma l’assessora alla salute Francesca Menna - non vuole assolutamente sostituirsi nelle sue funzioni a quella istituzionale della Regione Campania, ma ha l’esclusiva finalità di analisi conoscitiva. All'esito delle attività di ricognizione ed aggregazione dei dati epidemiologici rilevati e secondo le valutazioni di appropriatezza dell'ASL Napoli 1 Centro, pensiamo di istituire sul territorio cittadino, uno screening anticorpale - il dosaggio cioè degli anticorpi per verificare se ci sono - per la gradualità della ripresa e per l’implementazione della Medicina del territorio a Napoli.” “Utilizzare i Saperi scientifici, per costruire azioni amministrative e riferire alla Città quanto si sta facendo è il modello di azione che la Giunta de Magistris ha scelto per affrontare questa epidemia. Un patto che mette in campo responsabilità e lealtà tra il cittadino e la sua Amministrazione. Questo è il motivo per il quale ogni giorno stiamo pubblicando i numeri dell’epidemia in città. La consapevolezza, il lavoro fatto tutti insieme, Istituzioni, mondo Scientifico e cittadini ognuno per la propria parte, può contribuire a farci vincere questa battaglia".

Ecco la composizione del tavolo che affiancheranno il Sindaco de Magistris e l'Assessore Menna:

- Ivan Gentile Malattie Infettive della Scuola Di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II

- Giuseppe Signoriello Unità di Statistica Medica del Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva dell'Università della Campania "L. Vanvitelli" (che ha messo a disposizione tutta la sua équipe a cui va il ringraziamento del Comune)

- Mario Sansone Dipartimento di bioingegneria elettronica ed informatica Università di Napoli Federico II.