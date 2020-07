Coronavirus, 6 nuovi casi di positività ed un deceduto in più a Napoli

Sono sei i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nella città di Napoli negli ultimi giorni. E' questa la principale differenza che emerge nel bollettino odierno, diffuso dal Comune sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro, rispetto al resoconto di martedì 14 luglio.

Le persone attualmente positive al Covid-19 in città sono, dunque, 19 (1025 in totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria).

Registrato anche un nuovo decesso, che fa salire a 143 il computo totale dei morti nel capoluogo campano dall'inizio della pandemia.

Non si registrato nuove guarigioni (ferme a 863 in totale), così come resta invariato il numero dei ricoverati in ospedale (3). Salgono, invece, da 11 a 16 le persone in isolamento domiciliare.

Il prossimo bollettino cittadino sui numeri del Coronavirus in città, sarà diffuso martedì 21 luglio.

I dati a livello regionale

Questi gli ultimi dati a livello regionale sul Covid-19 diffusi dall'Unità di Crisi:

Nuovi positivi bollettino 16 luglio: 4 su un totale di 1.222 tamponi analizzati

Totale positivi in Campania dall'inizio della pandemia: 4.791

Totale tamponi effettuati: 307.585​

Totale deceduti: 432

Totale guariti: 4.097.