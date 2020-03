Unità di Crisi, nuovo forte incremento malati Covid-19: in Campania 180 casi

L'Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania ha comunicato alle 23 il numero totale dei positivi al Coronavirus in Regione. Siamo a 180. "Dal pomeriggio sono stati esaminati 139 tamponi presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno. 23 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità".

È sensibile l'incremento: il bollettino di 24 ore fa conteggiava 147 ammalati, quindi siamo ad un più 33.

La decisione di Conte

Ancora più restrittiva la politica del Governo, a partire da domani 12 marzo, a contrasto del contagio. Questa la lista degli esercizi commerciali che resteranno aperti.

Due casi tra le comunità scolastiche

Due nuovi casi di Coronavirus hanno messo in allarme le comunità scolastiche, questa volta a Napoli. Si tratta di alunni, corpo insegnanti e personale Ata dell'Istituto Della Porta-Porzio (Tecnico per geometri) di via San Domenico (Soccavo). Secondo quanto riportato in un avviso firmato dalla Dirigente Professoressa Alessandra Guida, nella sede "si è verificato un caso di Coronavirus, conclamato". L'avviso è indirizzato ad alunni, docenti e genitori.

Il dirigente chiede dunque all'intera comunità scolastica di "rivolgersi alle strutture sanitarie di competenza" se qualcuno dovesse avvertire sintomi riconducibili al Coronavirus.

Mercalli

Discorso simile al Liceo Scientifico Giuseppe Mercalli (via Andrea D'Isernia). Qui un genitore di uno degli alunni è risultato positivo al Coronavirus. Il nucleo familiare sarebbe in isolamento domestico. Nel liceo è prevista una igienizzazione degli ambienti con pulizia e areazione dei locali. Per questo motivo sede centrale e uffici resteranno chiusi per due giorni, giovedì e venerdì.

Il decreto firmato dal Governo presieduto da Giuseppe Conte, infatti, sospende fino al 3 aprile l'attività didattica ma non le attività d'ufficio di ogni scuola. Sono quindi ancora in servizio personale Ata e dirigenti.

Caso in fabbrica

Sarebbe positivo al Coronavirus uno degli impiegati dello stabilimento Avio di Pomigliano. L'uomo, già a casa da qualche giorno, oggi avrebbe avuto la positività dopo il tampone. Preoccupazione all'interno dello stabilimento: molti addetti si sono riversati - riporta il Corriere del Mezzogiorno - all'esterno della fabbrica.

Allertati anche i carabinieri, che hanno cercato di riportare la calma tra i lavoratori. I sindacati chiedono la chiusura dello stabilimento per effettuare la sanificazione.