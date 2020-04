La Polizia celebra il 168esimo anniversario: i dati della Questura di Napoli

Stamattina, in occasione del 168° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, il Prefetto di Napoli e il Questore hanno deposto una corona d’alloro presso l’altare dei caduti della Polizia di Stato all’entrata della Questura di Napoli in via Diaz.

Questi i dati forniti dalla Questura di Napoli.

Ordinanze per servizi di ordine e sicurezza pubblica 4015

Equipaggi impiegati in servizi di controllo del territorio 41489

Persone denunciate 9705

Persone arrestate 1837

Controlli effettuati 254694

Misure di prevenzione e sicurezza personali



Avvisi orali 453

Persone proposte per la sorveglianza 33

Persone proposte per la sorveglianza antimafia 16

Provvedimenti DASPO 170

Provvedimenti DACUR 213

Ammonimenti (per casi di violenza domestica)161

Ammonimenti per atti persecutori 3

Misure di prevenzione patrimoniali



Proposte di sequestro beni depositate 17

Sequestri di beni 7

Valore dei beni 993.189 euro

Confische dei beni 3

Valore dei beni confiscati: 13.977.500 euro

Sequestri di armi

Armi da fuoco 240

Armi bianche 264

Munizioni 5378

Sequestri di droga

Cocaina 16 kg circa

Eroina 12 kg circa

Hashish 150 kg circa

Canapa indiana 67 kg circa

Marijuana 29 kg circa

Sequestri di tabacchi lavorati esteri: 1677 kg

Passaporti rilasciati: 67.282

Autorizzazioni per porto di fucile uso caccia: 2057

Autorizzazioni per porto di fucile per tiro al volo: 3370

Ritiro cautelativo di armi o materiale esplodente 68

Revoca di licenze per porto di fucile 77

Rigetto di istanze di porto di fucile 135

Provvedimenti di sospensione di licenze di pubblici esercizi 16

Permessi di soggiorno acquisiti 44438

Permessi di soggiorno consegnati 36502

Richieste di asilo politico 1371

Extracomunitari espulsi 218

Extracomunitari accompagnati alla frontiera 156

Polizia scientifica

Sopralluoghi 1983

Servizi di O.P. 1708

Persone fotosegnalate 4575

Campioni di droga analizzati 3450

Campioni biologici analizzati 845

Polizia Postale

Reati denunciati 5409

Persone indagate in stato di libertà 550

Persone arrestate 12

Polizia stradale

Infrazioni 46295

Soccorsi 2877

Persone indagate in stato di libertà 525

Persone arrestate 14

Polizia ferroviaria

Persone identificate 124443

Treni scortati 1642

Persone indagate in stato di libertà 401

Persone arrestate 126

Polizia di frontiera marittima

Passeggeri controllati 448305

Polizia di frontiera aerea

Passeggeri controllati 3461996









