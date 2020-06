Coronavirus, i dati per provincia. Nelle ultime 24 ore due vittime e 50 guariti

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha emesso il focus sui dati dell'ultimo bollettino sull'emergenza Covid-19, quello emesso nella serata di ieri.

Come già riportato, il totale dei positivi è 4.809 (+3), con un totale dei tamponi invece arrivato a 206.834 (+2.976).

Il focus sui dati

Il totale dei deceduti è 415 (+2 rispetto a ieri), mentre quello dei guariti ammonta ora a 3.504 (+50), di cui 3.440 totalmente guariti e 64 clinicamente guariti. La Regione ribadisce come sempre la differenza tra questi: sono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Il riparto per provincia

Provincia di Napoli: 2.617 (+1, di cui 1.001 Napoli Città e 1.616 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 686 (+1)

Provincia di Avellino: 547

Provincia di Caserta: 460

Provincia di Benevento: 208

Altri in fase di verifica Asl: 291 (+1)

I dati a Napoli

Nel primo pomeriggio il Comune di Napoli ha riportato i dati relativi alla città trasmessi dall'Asl Napoli 1 Centro. Risultano attualmente 143 i positivi (-23 su ieri) al Coronavirus in città, con in totale 1.001 casi dall'inizio dell'epidemia (nessun nuovo positivo da ieri). I guariti toccano invece quota 728 (+23).

Per quanto riguarda i positivi, ci sono 25 ricoverati in ospedale (-13), di cui 3 in terapia intensiva (-1). Sono 118 (-10) invece gli affetti da Covid che si trovano in isolamento a casa. I deceduti restano 130.