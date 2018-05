Si denuda davanti ad una scolaresca di bimbi in gita: gli agenti lo salvano dal linciaggio

Un 50enne si è denudato davanti ai giovani studenti di una scolaresca in gita a Napoli. L'uomo, un 50enne, dopo l'arresto è evaso dai domiciliari a cui era stato assegnato.

L'uomo è accusato di avere importunato sessualmente una scolaresca in gita a Napoli, in via Foria, offendendola prima con parole volgari e razziste e poi mostrando loro i suoi genitali.

Gli agenti lo hanno arrestato anche grazie all'intervento di un maestro che nel tentativo di bloccare il 50enne si è ferito ad una mano. La Polizia Municipale lo ha anche difeso dall'ira della folla che voleva linciarlo. I bimbi, sconvolti, sono stati riportati a casa. Il 50enne è stato denunciato per aver commesso atti sessuali in presenza di minori e assegnato ai domiciliari. Ma questa mattina la beffa, gli agenti giunti per un controllo non lo hanno trovato in casa.