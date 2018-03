"Ricc##one!", poi calci e schiaffi: la star del programma di Bonolis aggredita a Napoli (VIDEO)

"Non ho intenzione di denunciare nessuno perché si tratta pur sempre di ragazzini ma sono letteralmente schifato e vorrei che i giovani di oggi capissero una volta e per tutte che non c’è nulla di male ad essere gay, che l’amore non ha sesso ed è estremamente incivile emarginare o bullizzare qualcuno solo perché di orientamento sessuale diverso. Siamo nel 2018 caspita, non nel Medioevo!". Lo scrive sul suo canale youtube Francesco Nozzolino, reso noto da programmi come 'Pomeriggio Cinque' e 'Avanti un altro', con Paolo Bonolis, programma al quale partecipa ancora. Nozzolino è stato accerchiato sul lungomare partenopeo, come si vede dal video, da alcuni ragazzini che hanno inveito per lunghi minuti: "Ho deciso di pubblicare il filmato dopo che ha fatto il giro del web. Qui non si vede ma alcuni ragazzi mi hanno anche dato calci e schiaffi alle spalle. E’ inaccettabile, ma dove viviamo, nella giungla?", conclude Nozzolino.