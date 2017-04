Nozze napoletane a “Quattro matrimoni in Italia”

Un matrimonio tutto made in Napoli sugli schermi di FoxLife (canale 114 di Sky). Le nozze di Denisia, 32 anni e il suo Fabrizio saranno al centro di una puntata della quarta stagione di 4 ‘Matrimoni in Italia’. In ogni episodio di 4 Matrimoni in Italia 4 spose, che non si conoscono, partecipano ciascuna al matrimonio delle altre, in qualità di giudici, accettando di competere sull’evento più importante della loro vita. Le spose dovranno commentare le scelte delle rivali e, soprattutto, dare un voto sulle 4 categorie principali oggetto della competizione: location, cibo, abito e evento in generale.

Una delle protagonista della prossima puntata sarà proprio Denisia che per la cerimonia ha scelto il Santuario di San Gennaro alla Solfatara, a Pozzuoli. Lo raggiungerà a bordo di un bizzarro Ape Calessino per poi salutare, con il marito Fabrizio, gli invitati in un esclusivo hotel a Bacoli che gode di un panorama mozzafiato su Capo Miseno. Queste nozze, come le altre in programma nella quarta edizione del format televisivo, saranno commentate da La Pina, speaker di Radio Deejay