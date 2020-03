Nozze d'oro nell'ermergenza Coronavirus: "I miei genitori sono soli a 800 km di distanza"

Cinquanta anni di matrimonio sono una tappa importantissima nella vita di una coppia. Pasquale e Teresa avrebbero voluto festeggiare con i propri cari tale ricorrenza, ma l'emergenza Coronavirus non consente assembramenti. Ci hanno pensato allora figli e nipoti a regalare un po' di gioia ai propri genitori festeggiandoli a distanza, con striscioni e biglietti di auguri.

"E impossibile raggiungere i nostri genitori per tutto ciò che sta accadendo e oggi festeggiano i 50 anni di matrimonio, ma giustamente sono chiusi in casa e purtroppo da soli. Volevamo fargli gli auguri tramite NapoliToday. Siamo lontani ma abbiamo preparato messaggi di auguri scritti su cartoncini e lenzuola. Papà segue molto NapoliToday e ci fa piacere che possano arrivargli i nostri auguri", spiega a NapoliToday Daniela, che vive da tempo per lavoro a Monfalcone con il marito Luigi e con i loro figli in Friuli Venezia Giulia. I genitori di Daniela sono invece ad Acerra a quasi 800 km di distanza. Il Coronavirus li ha divisi per forza di cose, ma grazie al web il loro messaggio può arrivare forte e chiaro a Pasquale e Teresa per i loro 50 anni di matrimonio.



