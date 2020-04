Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 25 aprile a Napoli e provincia

Tutte le notizie e gli aggiornamenti di sabato 25 aprile 2020 sull'emergenza sanitaria Covid-19 a Napoli e provincia:

22.00 - Il bollettino: 25 nuovi contagiati

Ottime notizie sul fronte del contagio da Coronavirus in Campania. Il bollettino diramato dalla Task force della Protezione civile fa segnare 25 nuovi contagiati. Si tratta del dato più basso da settimane a questa parte. Così basso non si registrava dalle prime settimane dell'emergenza. In totale sono 4.299 i casi registrati nella regione. I tamponi analizzati nei vari centri d'analisi regionali sono 3.190 su un totale da inizio pandemia di 64.251.