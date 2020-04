Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 24 aprile a Napoli e provincia

Tutte le notizie e gli aggiornamenti di venerdì 24 aprile 2020 sull'emergenza sanitaria Covid-19 a Napoli e provincia:

11.00 - Delivery e fase 2, il Gambrinus: "Lunedì non riapriremo. Il momento è difficile ma bisogna essere positivi"

"Non abbiamo mai fatto asporto su Napoli e organizzarlo in così poco tempo per noi non è possibile". L'intervista di NapoliToday al signor Antonio Sergio, titolare dello storico Caffè.

10.30 - Aumentano ancora i casi nella clinica di Somma Vesuviana

Sono 22 i positivi nella clinica sommese ma "non ci sono cittadini di Somma tra i contagiati", spiega il sindaco Di Sarno. In totale sono 25 i casi nella cittadina

9.50 - Lutto al Cardarelli: morto noto infermiere e sindacalista

Se ne è andato Roberto Maraniello. un "leone" della professione infermieristica e della lotta sindacale. Una vita lavorativa trascorsa al Cardarelli come infermiere, sino a raggiungere le vette più alte del sindacato, divenendo infermiere e Segretario Generale Provinciale della FIALS. Maraniello era ricoverato nella rianimazione del Cotugno dopo essere stato colpito dal Coronavirus

9.30 - Crisi economica e sociale, a Napoli gente in fila al banco dei Pegni

La trasmissione Mediaset "Pomeriggio Cinque" ha dedicato un servizio alla crisi economica nella città di Napoli, a causa dell'emergenza Coronavirus, intervistando alcune persone che si sono recate al banco dei Pegni per recuperare un po' di soldi per poter andare avanti (IL VIDEO)

9.00 - Sesso e Covid-19, l'intervista all'urologo: “No ai rapporti occasionali, sì al sexting anche per le coppie più adulte”

Come possiamo vivere i rapporti sessuali evitando il rischio di contagio e di diffondere l’infezione da Coronavirus? Ce lo spiega il Dott. Paolo Verze (L'INTERVISTA)

8.30 - Torre del Greco, nessun nuovo caso di contagio nelle ultime 24 ore

Nessun nuovo caso di contagio da COVID-19 è stato registrato, nella giornata di giovedì, a Torre del Greco. Segnalata, invece, la guarigione di altri due cittadini. A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale, in contatto costante con l’Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e con i responsabili dell’ASL Na3 Sud.

8.15 - Napoli Servizi, proposte nuove linee di attività durante l'emergenza

Le Commissioni comunali Ambiente e Lavoro, rispettivamente presiedute da Marco Gaudini e Vincenzo Solombrino, hanno approvato un documento di indirizzo, rivolto a Sindaco e Giunta, con il quale si propone il potenziamento, il ripristino o l’attivazione di una serie di linee di attività per la Napoli Servizi SpA.

"Ora che l’emergenza Covid ha imposto il fermo di altre attività previste dal contratto di servizio con la società in house - ha precisato il presidente Solombrino - con nuove linee di attività ci si propone l’obiettivo di puntare a una maggiore cura della città in previsione della ripartenza e di scongiurare quanto più è possibile il rischio di cassa integrazione per i lavoratori dell’azienda".

Attivazione di un pronto intervento nelle scuole; potenziamento della manutenzione degli impianti pubblicitari e del supporto alle attività cimiteriali; supporto e potenziamento per le pratiche da smaltire per i contrassegni H; attivazione del censimento dei chioschi e delle edicole; potenziamento, come da DPCM, della sanificazione continua dei luoghi di lavoro; attivazione e potenziamento del decoro urbano (manutenzione, pulizia e verde); potenziamento e supporto per le volture del patrimonio comunale; ripristino del servizio promozione culturale per la consegna dei libri per non sottrarre operatori socio-assistenziali alla consegna dei pacchi alimentari e dei beni di prima necessità. Sono queste le linee di produzione proposte per riorganizzare il lavoro dei dipendenti di Napoli Servizi ora costretti, per l’emergenza, a tenere ferme le abituali attività. Ne hanno discusso a lungo nelle ultime ore i consiglieri delle commissioni Ambiente e Lavoro, confrontandosi anche con il vicesindaco Enrico Panini e con il direttore generale di Napoli Servizi, Ciro Turiello. (I DETTAGLI)

8.00 - L'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi Regionale

44 nuovi casi di positività su oltre 3000 tamponi effettuati nella giornata di giovedì 23 aprile. Questo l'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania.