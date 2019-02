Crollo ad Afragola, ad evitare la strage una nonna ed un cane

Si potrebbe dire "miracolo". Il crollo di stamane avvenuto ad Afragola in via Gramsci 12 avrebbe potuto fare decine di vittime. In quel palazzo vivevano otto bambini, diverse famiglie. Sono tutti scappati poco prima che fosse troppo tardi.

Un cane ed una signora anziana sono i protagonisti della giornata. Sono stati loro ad indirizzare i residenti verso l'evacuazione dello stabile, di fatto evitando quella che sarebbe a tutti gli effetti potuta diventare una strage.

Come riportato a NapoliToday da diversi testimoni, il cane la scorsa notte aveva iniziato ad abbaiare. Un'insistenza piuttosto insolita, che era riuscita a spostare l'attenzione dei residenti verso qualcosa di strano: dall'edificio erano caduti diversi calcinacci.

Stamattina, alle 9, in molti – già in allarme per quanto notato stanotte – avevano visto delle crepe diventare sempre più evidenti, ed altre pietre cadere. La signora anziana, una nonna, non c'ha pensato due volte e ha spinto tutti ad andare via. Vissuto il terremoto dell'80, sapeva bene crepe del genere a cosa avrebbero portato. "Dopo neanche mezz'ora – ha raccontato un residente a NapoliToday – è venuto giù dutto".