"Non parcheggiate o buchiamo le ruote", l'assurdo cartello nel cuore di Napoli

“Si prega di non sostare perché buchiamo le ruote, grazie”. È quanto scritto su di un cartello che appare lungo vico delle Nocelle a Materdei, a pochi metri da un altro simile e dal contenuto altrettanto inequivocabile. Meglio non parcheggiare davanti a quei portoni, i residenti non sembrano ben intenzionati.

Una minaccia, evidentemente, sebbene – spiegano in zona – dovuta soprattutto al fatto che qualcuno, in passato, abbia lasciato le auto lì senza curarsi minimamente di impedire il passaggio agli inquilini.